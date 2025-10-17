«На полную мощность»: Обран об организации переговоров Путина и Трампа в Будапеште

Орбан выразил готовность организовать встречу Путина и Трампа в Будапеште

Будапешт готов обеспечить условия для предстоящей встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал на своей странице в социальной сети после телефонных переговоров с российским лидером.

«Переговоры с президентом России состоялись. Подготовка идет на полную мощность!» — заявил венгерский политик.

Пресс-служба Кремля добавила, что проинформировала Орбана об основном содержании предстоящей беседы Путина и Трампа.

«В ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице», — говорится в сообщении.

Ранее, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Эта беседа стала одной из самых длительных с начала 2025 года. После ее завершения глава Белого дома заявил о готовности встретиться с президентом России в Будапеште.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в саммите России и США в Будапеште предположительно будут участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

