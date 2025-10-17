Умер композитор и создатель неофициального гимна Осетии Тимур Харебов

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Музыканта не стало после продолжительной болезни.

Кто сегодня умер

Фото: © РИА Новости/Наталья Айриян

На 78-м году жизни скончался народный артист Северной и Южной Осетии, член Союза композиторов России Тимур Харебов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

«Это невосполнимая утрата для национальной культуры, для всей Осетии, для всего нашего народа. Тимур Владимирович стал национальным достоянием народа еще при жизни», — заявила министр культуры Южной Осетии Рада Дзагоева.

Музыкант умер в больнице Владикавказа после продолжительной болезни.

Харебетов был автором более 200 музыкальных произведений, многие из которых исполняли известные советские и российские артисты. Кроме того, его музыка звучала в театральных постановках и фильмах. В 1983 году он написал песню «Мæ Ирыстон» на стихи поэтессы Людмилы Галавановой, которая впоследствии стала неофициальным гимном Осетии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 14 октября умер режиссер и актер Дамир Ибрахимович. Боснийский кинематографист скончался в Сараеве в возрасте 60 лет.

