Мужчина уступил неверную жену любовнику за корову: «Береги ее»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Также за предательство пришлось заплатить отрезом ткани и медным сосудом.

Как поступают с изменившими супругами в разных странах мира

Фото: www.globallookpress.com/ Donal Husni

SСМР: Индонезиец отдал неверную жену любовнику за корову

Мужчина с юга Индонезии решил не мстить неверной супруге, а поступил так, как предписывает древний обычай его народа: отдал жену ее любовнику и получил за нее корову, медный сосуд, ткань и немного наличных. Об этом сообщает South China Morning Post.

Житель деревни Пуудомби в округе прожил в браке со своей супругой пять лет. Все изменилось в сентябре, когда он застал ее с другим мужчиной.

Но вместо того чтобы требовать наказания, мужчина обратился к старейшинам общины народа толаки — этнической группы, известной своими традициями мира и взаимного прощения. Мужчина попросил провести Мовеа Сарапу — церемонию, название которой переводится как «отпустить и заключить мир».

Этот ритуал существует веками: он помогает урегулировать семейные конфликты, восстановить внутренний баланс и очистить души участников.

Во время церемонии супруги сидели рядом — перед старейшинами, родственниками и жителями деревни. Они просили друг у друга прощения.

«Пожалуйста, береги ее. Никогда не причиняй ей боль. Она никогда не была счастлива со мной», — обратился мужчина к любовнику жены со слезами на глазах.

В соответствии с традицией, новый муж предложил компенсацию — одну корову, отрез ткани, медный сосуд и пять миллионов рупий (около 24 тысяч рублей). После этого старейшины объявили брак расторгнутым.

«Обе семьи приняли случившееся как урок. Пусть обряд принесет им мир и понимание», — прокомментировал глава деревни Сафрудин.

Хотя обычай толаки не запрещает женщине участвовать в Мовеа Сарапу повторно, те, кто делает это более одного раза, рискуют навлечь позор на себя и свою семью.

