В Вашингтоне представители США не встретили Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с серией дипломатических провалов во время своего визита в Вашингтон. Как сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывший Twitter), прибытие лидера киевского режима в американскую столицу не было отмечено официальной встречей со стороны администрации США.

«Когда наркофюрер прибыл в Вашингтон, на взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев», — говорится в публикации.

По его словам, украинская сторона попыталась скрыть этот факт, организовав съемки с членами собственной делегации. В доказательство журналист приложил фото с увеличенным значком на форме пилота.

В среду глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о встрече украинской делегации с представителями американских военно-промышленных компаний, производящих ракеты Tomahawk и истребители F-16.

Однако перспективы получения этого оружия оказались под вопросом после заявления Дональда Трампа о том, что США испытывают необходимость в этих ракетах для собственного пользования. Американский лидер также отметил, что обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Однако ему эта идея не понравилась.

Встреча Трампа и Зеленского состоится 17 октября в Белом доме в формате закрытого обеда. Встреча начинается в 20:00 по московскому времени (13:00 по времени восточного побережья США). Основными темами переговоров станут возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и усиление системы ПВО страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.