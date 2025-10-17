Россия и Марокко расширят сотрудничество в сфере энергетики

Россия и Марокко будут расширять сотрудничество в энергетической сфере. В том числе в области использования возобновляемых источников энергии.

Кроме того, страны намерены укреплять торговые связи. Об этом сегодня говорил Дмитрий Патрушев на встрече с министром иностранных дел королевства Насером Бурита. Она прошла в Москве.

«За шесть месяцев 2025 года товарооборот увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у нас есть весомый потенциал для дальнейшего экономического усиления и сотрудничества. В частности Россия заинтересована в поставках в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и недропользования», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

