«Очень стильно»: Трамп оценил пиджак Зеленского

Трамп отметил внешний вид Зеленского на переговорах в Белом доме

Президент США Дональд Трамп оценил образ главы киевского режима Владимира Зеленского, назвав его стильным. Трансляция встречи лидеров доступна на YouTubе-канале Белого дома.

«Я думаю, что вы хорошо выглядите в этом пиджаке, он красивый. Надеюсь, люди это заметили. Это на самом деле очень стильно, мне нравится!» — отметил американский лидер.

К слову, Зеленский с начала СВО появлялся на публике в менее официальных образах. Чаще всего — брюки и футболка или свитшот «военного» цвета.

Во время одного из прошлых визитов Зеленского в Белый дом его спросили, почему он не носит костюм.

— У вас вообще есть костюм?

— Да, у меня есть.

— Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль.

На это Зеленский ответил, что наденет костюм только после того, как завершится конфликт на Украине. Также он попытался сохранить достоинство и подколоть того, кто задал ему вопрос, добавив, что его костюм, вероятно, будет получше. А потом вспомнил, где находится, и добавил, что, возможно, выберет себе одежду подешевле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, с опозданием на 15 минут. Это уже третья встреча представителей двух стран за 2025 год.

Уточняется, что лидеры Украины и США обсудят прошедший телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Также на переговорах будет обсуждаться вопрос о поставках Киеву ракет Tomahawk.

