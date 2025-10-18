Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования ИИ в вузах

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Более трех тысяч преподавателей прошли переподготовку по новым программам с нейросетями.

Минобрнауки РФ изучает применение ИИ в образовании и науке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Министерство науки и высшего образования РФ изучает возможность внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в систему высшего образования и научной деятельности. Анонс опубликован на официальном сайте министерства.

В сообщении говорится, что в настоящее время идет всесторонняя проработка целесообразности использования инструментов ИИ в образовании и науке. В ведомстве подчеркнули важность учета рисков, связанных с внедрением технологий ИИ, включая генеративные нейросети, в образовательную систему.

Представители министерства отметили, что применение инструментов искусственного интеллекта в первую очередь должно минимизировать рутинную нагрузку у обучающихся и развивать у них когнитивные способности, социальные навыки и критическое мышление.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент переподготовку по новым программам с нейросетями прошли более трех тысяч преподавателей. В дальнейшем эту практику планируется масштабировать на педагогов всех уровней образования от школ до университетов.

