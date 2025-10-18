Стивен Сигал хотел бы сняться в российских фильмах

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Актер заявил, что у него уже есть предварительные планы по возвращению в киноиндустрию.

Будет ли Стивен Сигал снова сниматься в кино

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Американский актер Стивен Сигал хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в российских фильмах. Об этом обладатель ордена Дружбы заявил изданию ТАСС.

«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — ответил Сигал на соответствующий вопрос издания.

По словам актера, у него уже есть предварительные планы. Также Сигал в разговоре с ТАСС поделился мнением, что России и США следует попробовать наладить отношения, касающееся конкурса «Оскар».

«Я думаю, мы должны продолжать пытаться наладить отношения», — ответил американский актер на вопрос о целесообразности неучастия России в мероприятиях, связанных с «Оскаром».

Ранее 5-tv.ru писал, что Стивен Сигал присутствовал на церемонии прощания с теле-радиоведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви в Москве. Также в 2024 году он посетил Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, где находились пострадавшие при террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Он выразил сострадание по поводу произошедшей трагедии и поблагодарил врачей за работу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

