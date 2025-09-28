Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном началась в Москве

|
Айшат Татаева
Проститься с теле-радио ведущим пришли его коллеги и друзья. Среди них —Мария Захарова, Стивен Сигал, Лариса Долина и другие.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном проходит у Армянской церкви в Москве

Прощание с телеведущим и кинорежиссером Тиграном Кеосаяном проходит в Армянской церкви в Москве. Среди пришедших проститься — друзья и коллеги, среди которых — актер Стивен Сигал, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссер Федор Бондарчук, Народный артист РФ Филипп Киркоров и другие.

Певица Лариса Долина в беседе с 5-tv.ru рассказала о том, что чувствует, прощаясь с другом. 

«Страшная утра. Я надеялась, что он выберется из этого кошмара. Я была у него, видела его глаза. Почему-то у меня была надежда до последнего», — сказала Долина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что одной из самых главных черт характера Кеосаяна была доброта.

«Он всегда умел поддержать. Всегда находил нужные слова, дела и поступки для того, чтобы протянуть руку помощи. И самое главное — он был фантастически добрым человеком», — отметила Мария Захарова.

О смерти Тиграна Кеосаяна стало известно 26 сентября. Его жена, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, Маргарита Симоньян, выразила благодарность всем, кто молился за здоровье режиссера. Ранее, 8 января, она сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впоследствии впал в кому.

