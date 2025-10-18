Задымление под платформой произошло на Белорусском вокзале в Москве

Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 13:34 на Белорусском вокзале, произошло задымление. На место был оперативно вызван городской пожарный расчет. В 14.00 мск задымление ликвидировано», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дым шел из-под под платформы № 5, с которой поезда Московского центрального диаметра- 1 (МЦД-1) отправляются в сторону Лобни.

Во время ликвидации очага возгорания доступ на платформу пассажирам был ограничен, а поезда задержаны.

Отмечается, что специалисты устанавливают причины инцидента. Пострадавших нет.

