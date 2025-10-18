Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 42 0

Дым шел из-под под платформы № 5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни.

Задымление на Белорусском вокзале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Задымление под платформой произошло на Белорусском вокзале в Москве

Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 13:34 на Белорусском вокзале, произошло задымление. На место был оперативно вызван городской пожарный расчет. В 14.00 мск задымление ликвидировано», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дым шел из-под под платформы № 5, с которой поезда Московского центрального диаметра- 1 (МЦД-1) отправляются в сторону Лобни.

Во время ликвидации очага возгорания доступ на платформу пассажирам был ограничен, а поезда задержаны.

Отмечается, что специалисты устанавливают причины инцидента. Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Башкирии при взрыве на заводе «Авангард» пострадали до шести человек.

Взрыв произошел в одном из цехов завода. Здание получило серьезные повреждения. Специалисты извлекли из-под завалов одного человека, его госпитализировали, еще один пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

18:20
В Арзамасе госпитализировали 15 школьников из-за кишечной инфекции
17:57
В новом столичном зимнем сезоне катки появятся в «Лужниках» и «Коломенском»
17:52
Ульянов: срок резолюции 2231 Совета Безопасности ООН истекает 18 октября
17:27
«Уже перезрел»: певец Марк Тишман задумался о создании семьи
17:15
Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке беспилотника ВСУ
17:07
«Лучший был с ним»: Дженнифер Лопес о самом запоминающемся партнере по съемкам

Сейчас читают

Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах после посещения Донбасса
«Главное — объяснять»: Сосо Павлиашвили о воспитании из сына достойного человека
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео