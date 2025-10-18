Мощный пожар вспыхнул в аэропорту столицы Бангладеш

Сильный пожар вспыхнул в международном аэропорту столицы Бангладеш Дакке. Об этом стало известно из сообщения газеты The Daily Star.

Уточнялось, что очаг возгорания был зафиксирован в помещениях, которые предназначены для грузов. После этого огонь за кротчайший срок достиг большой площади распространения.

В данный момент пожар взят под контроль общими усилиями сотрудников управления гражданской авиации Бангладеш, а также пожарной службы, подразделений ВВС и ВМС страны.

Помимо этого, стало известно, что по крайней мере пять рейсов от различных авиакомпаний, которые должны были приземлиться в Дакке, были перенаправлены в международный аэропорт имени Шаха Аманата в Чаттограме и международный аэропорт имени Османи в Силхете.

