Мощный пожар вспыхнул в аэропорту столицы Бангладеш

Мария Гоманюк
Огонь за кротчайший срок достиг большой площади распространения.

В каком городе Бангладеш вспыхнул пожар в аэропорту

Фото: www.globallookpress.com/Sun Nan

Сильный пожар вспыхнул в международном аэропорту столицы Бангладеш Дакке. Об этом стало известно из сообщения газеты The Daily Star.

Уточнялось, что очаг возгорания был зафиксирован в помещениях, которые предназначены для грузов. После этого огонь за кротчайший срок достиг большой площади распространения.

В данный момент пожар взят под контроль общими усилиями сотрудников управления гражданской авиации Бангладеш, а также пожарной службы, подразделений ВВС и ВМС страны.

Помимо этого, стало известно, что по крайней мере пять рейсов от различных авиакомпаний, которые должны были приземлиться в Дакке, были перенаправлены в международный аэропорт имени Шаха Аманата в Чаттограме и международный аэропорт имени Османи в Силхете.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет потерпел крушение в Техасе рядом с аэропортом. Пламя крайне быстро охватило ряд находившихся рядом трейлеров.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

