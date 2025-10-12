Самолет потерпел крушение в Техасе рядом с аэропортом

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

В результате инцидента произошло возгорание нескольких полуприцепов.

Самолет разбился в Техасе — 12 октября 2025 года

Фото: www.globallookpress.com/via www.imago-images.de

В Техасе в Форт-Уэрт самолет потерпел крушение и стал причиной возгорания нескольких автомобилей. Об этом рассказал телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города.

По информации источника, самолет разбился недалеко от аэродрома Хикс в округе Таррант около 13:30 часов дня и спровоцировал крупный пожар. Пламя быстро перекинулось на несколько находившихся рядом трейлеров. Точное количество горящих машин пока неизвестно.

Местные полицейские пока не предоставили данные о пострадавших и количестве горящих машин на парковке рядом с аэропортом. Информация о причинах произошедшего также не приводится.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, которые выясняют обстоятельства катастрофы и занимаются локализацией пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Иркутска произошла авария с самолетом и пассажирским автобусом. Находясь в движении, лайнер задел крылом микроавтобус. 

