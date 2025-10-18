Ставшая третий раз мамой Регина Тодоренко поделилась снимком в купальнике

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Сейчас телеведущая активно приводит себя в форму.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая Регина Тодоренко, недавно родившая третьего ребенка, опубликовала фото в купальнике в своих социальных сетях.

Звезда уточнила, что снимок был сделан еще до беременности, и сейчас ее тело выглядит «намного хуже». Однако Тодоренко не расстраивается и стремится в ближайшее время привести себя в форму.

Фото: Telegram/Регина Путешественница/todorenkoregina

«Не подумайте только, что выгляжу прямо сейчас так роскошно. Это фото годичной давности из далекого 2024-го. Сейчас я выгляжу хуже… Но времени на жалость к себе нет, потому что через неделю первый серьезный выход на работу. Я хочу блистать! Успею ли, пока не понимаю», — написала звезда у себя в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Тодоренко в шоке от своего веса после родов. Телеведущая призналась, что почти не похудела после рождения третьего ребенка. На опубликованном снимке видно, что сразу после родов актриса весила 66,65 килограмма, а спустя месяц стрелка весов опустилась всего на один килограмм.

