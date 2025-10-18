На Бали нашли пролежавшее несколько дней на арендованной вилле тело россиянина

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

Сотрудникам отеля пришлось вскрыть дверь, когда мужчина перестал выходить на связь.

Что известно о смерти россиянина на вилле Бали

Фото: 5-tv.ru

Туриста из России нашли без признаков жизни в арендованном номере на Бали. Об этом стало известно из сообщения издания The Bali Times.

Уточнялось, что тело мужчины пролежало в снятой комнате на вилле в течение нескольких дней.

По предварительным данным, что накануне трагического события молодой человек 27 лет должен был выселиться, однако после последней оплаты жилья он не выходил на связь. Тогда работники места пробовали стучать к нему в номер, но тот не открывал дверь. Далее сотрудники самостоятельно открыли помещение, где и обнаружили труп.

Тело туриста лежало без одежды, вокруг были разбросаны неопознанные лекарства, витамины, средства от комаров и остатки продуктов. На правом виске была замечена не небольшая рана, похожая на синяк. В комнате стоял неприятный запах.

В данный момент полиция забрала камеры видеонаблюдения с места происшествия и ожидает разрешения от родственников мужчины, чтобы провести вскрытие и выяснить причину случившегося.

