«Пока ты — любовь»: экс-супруг участницы «Дом-2» Ермолаевой снова женился

|
Мария Щелканова
От первого брака у молодожена есть ребенок.

Экс-супруг Нелли Ермолаевой женился во второй раз

Фото: Instagram*/kirilltheone

Экс-супруг участницы «Дом-2»предприниматель Кирилл Андреев женился во второй раз

Бывший муж участницы проекта «Дом-2» Нелли Ермолаевой, предприниматель Кирилл Андреев, женился во второй раз. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Фото: Instagram*/kirilltheone

В личном блоге Андреев поделился снимками со свадьбы со своей супругой, коммерческим продюсером Аделиной. Образ новобрачных получился сдержанным и элегантным: Кирилл выбрал черный костюм, белую рубашку и бабочку, Аделина предстала в приталенном свадебном платье, с собранными в пучок волосами и белоснежной фатой. Также предприниматель подписал публикацию строчками из песни «Намерено» музыканта Артема Якимова, более известного под псевдонимом Лампабикт:

«Сохрани свой свет, ведь не опустеет твоя ладонь, до тех пор, пока ты — любовь», — добавил экс-супруг Ермолаевой.

Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев встречались на протяжении четырех лет. После пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе, и вскоре у них родился сына Мирона. Однако спустя время супруги приняли решение расстаться.
