Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев осудил удар Украины по Севастополю

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Лидер «Новых людей» потребовал от международных организаций расследования теракта.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал привлечь киевский режим к международной ответственности за целенаправленное уничтожение объекта культурного наследия — панорамы «Оборона Севастополя». Об этом он заявил, комментируя ночную атаку украинского дрона.

«Киев буквально отстреливается от переговоров. Бьет по мирным объектам Крыма и Севастополя. Мы призываем международные организации дать оценку теракту и привлечь виновных к ответственности», — подчеркнул Нечаев.

Поводом для заявления стало уничтожение шедевра Франца Рубо. Напомним, вражеский беспилотник прицельно поразил кровлю музея, из-за чего здание площадью 30 тысяч квадратных метров полностью выгорело. Спасатели присвоили пожару четвертый, наивысший ранг сложности, но спасти значительную часть полотна не удалось.

Это уже вторая попытка стереть панораму с лица земли. Впервые полотно, которое сам Рубо, несмотря на французские корни, считал произведением русского художника, было практически полностью разрушено фашистскими захватчиками в 1942 году.

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