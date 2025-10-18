Вэнс высказался о бело-сине-красном галстуке главы Пентагона: «Может быть»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Вице-президент США отметил, что такие же цвета присутствуют на флаге их государства.

Вэнс о галстуке главы Пентагона на встрече с Зеленским

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вэнс сказал, что галстук Хегсета был в палитре цветов флага США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на то, что глава Пентагона Пит Хегсет присутствовал на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, надев галстук, цветовая гамма которого напоминала российский триколор.

Галстук действительно был похож на государственный символ РФ, даже цвета располагались в том же порядке: белый сверху, посередине — синий, и внизу — красный.

«Или, может быть, он носил цвета Америки», — написал Вэнс в социальной сети Х, отвечая на публикацию, где Хегсета раскритиковали за то, что его галстук соответствовал цветам российского флага.

К слову, на флаге США также присутствуют три этих цвета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Пентагона Хегсет появился на встрече с Зеленским в галстуке с триколором РФ. Его галстук был украшен белыми, синими и красными полосами. Зеленский выбрал для встречи более сдержанный образ — черный пиджак, рубашка и брюки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

21:21
Школьник открыл аварийный выход в самолете, который должен был лететь в Минводы
21:09
Вэнс высказался о бело-сине-красном галстуке главы Пентагона: «Может быть»
20:57
Школьник играл со свечками для торта и устроил пожар в квартире в Кургане
20:45
«Пока ты — любовь»: экс-супруг участницы «Дом-2» Ермолаевой снова женился
20:38
На Бали нашли пролежавшее несколько дней на арендованной вилле тело россиянина
20:14
«Живу на светлой стороне»: Марк Тишман рассказал, как поддерживает здоровье

Сейчас читают

Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах после посещения Донбасса
«Главное — объяснять»: Сосо Павлиашвили о воспитании из сына достойного человека
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео