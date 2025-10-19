«Держим кулачки»: Валерия и Иосиф Пригожин о попадании в лонг-лист «Грэмми»

Певица Валерия: нет иллюзий, что песня на русском победит на премии «Грэмми»

Песня «Исцелю» заслуженной артиски России Валерии может пройти второй этап отбора премии «Грэмми». Певица и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделились с корреспондентом 5-tv.ru на презентации нового альбома во время сольного концерта в Москве, что очень надеются на это.

Певица отметила, что очень гордится своей новой работой. Она убеждена, что «Исцелю» — это песня не одного дня, она останется надолго в памяти у слушателей. Кроме того, артистка не ожидала, что заглавный хит ее альбома попадет в лонг-лист премии «Грэмми».

«Это песня не одного дня. Это я знаю совершенно точно и тоже получаю такой же фидбэк, такие же отзывы от слушателей. Они говорят: «Это не треки, это — песни». Я очень горжусь своей работой, тем более что наша песня «Исцелю», заглавная песня нашего альбома, попала в лонг-лист премии «Грэмми», — с восторгом рассказала певица.

Валерия подчеркнула, что, хоть и рада этому событию, однако иллюзий относительно победы не строит — понимает, что песня на русском языке, а значит, дальше первого этапа может и не пройти.

«При этом опять же никаких иллюзий, песня на русском языке, и в наше суровое время вряд ли что-то дадут, но будем надеяться до последнего. Так что посмотрим, может быть, в какой-нибудь из номинаций, например, аранжировка, что-то да получится», — выразила надежду Валерия.

Фото, видео: РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Муж артистки и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что изначально не верил, что их песня сможет вообще попасть в список претендентов на премию «Грэмми». Он добавил, что большим счастьем для них с Валерией будет, если «Исцелю» пройдет и второй этап отбора.

«Я не верил в это, шансы были нулевые, что нас вообще куда-то пропустят. Первый шаг мы сделали. Вот если второй шаг будет, то это будет невероятное счастье. Поэтому будем держать кулачки!» — резюмировал Пригожин.

Известно, что номинанты «Грэмми» станут известны в начале следующего месяца. Коллектив и поклонники таланта Валерии надеются на положительный результат и всячески стараются поддерживать певицу.

