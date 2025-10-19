Трамп поручил спецпосланнику Уиткоффу переключиться с Ближнего Востока на Россию

Официальное объяснение Кремля, почему президент именно сейчас позвонил в Вашингтон такое — чтобы поздравить по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток.

Израиль действительно перестал бомбить Сектор Газа, представители ХАМАС освободили спустя два года живых заложников и теперь ищут в развалинах тела погибших. Дальше в плане Трампа еще много пунктов, но до них пока дело не дошло. Неизвестно дойдет, или нет, но он уже в Египте собрал «Саммит мира» и объявил, что война на Ближнем Востоке закончилась.

Обращаясь к своему переговорщику Стивену Уиткоффу, Трамп прямо так и сказал: «Стив, теперь давай сосредоточимся на России». Ведь Уиткофф был переговорщиком и тут, и там.

Любопытно, что из остальных лидеров реально участвовали в мирных переговорах лишь несколько соседей — Египет, Катар, Турция, Саудовская Аравия. Но для фотографии с Трампом и политического пиара съехалось под четыре десятка. Вопрос, что делать с разрушенной Газой, не обсуждался.

Но пока есть все шансы, что Ближний Восток действительно станет мирным на какое-то время. Свидетельством перезагрузки стал визит в Москву нового главы Сирии Ахмеда аш-Шараа.

Он занимает должность президента переходного периода, но мог бы выбрать себе любую должность, ведь это его отряды год назад взяли Дамаск и заставили бежать, кстати, в Россию президента Асада с семьей.

Самого аш-Шараа мы знали под псевдонимом аль-Джулани и все эти годы с ним воевали, и у американцев он был в розыске с наградой в десять миллионов долларов за голову.

Все это время старший брат аш-Шараа Махер жил в Воронеже, где в последние годы заведовал женской консультацией в поликлинике.

Сейчас он глава администрации у брата и в Москву, конечно, приехал. Вот он — крайний слева на встрече, а на переговорах за большим столом дальше всех от камер.

Среди вопросов, которые обсуждались — региональная безопасность и энергетика. Братья аш-Шараа — из семьи нефтяника, и прекрасно знают, несмотря на небольшой опыт госуправления, что доступная энергия — основа функционирования государства. А ее отсутствие, соответственно, — фактор дестабилизации в стране.

