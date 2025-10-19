Пассажирский самолет столкнулся с метеоритом в США

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

В результате инцидента пострадал пилот.

Пассажирский самолет столкнулся с метеоритом в США

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

Самолет Boeing 737 MAX с 140 пассажирами на борту столкнулся с метеоритом, когда выполнял рейс из Денвера в Лос-Анджелес. О происшествии сообщил создатель авиационного портала Live And Let's Fly Мэттью Клинт.

Инцидент произошел 16 октября. По словам Мэттью Клинта, находясь на высоте 11 тысяч метров, самолет столкнулся с неизвестным объектом. В результате пострадал пилот. Мужчина получил сильные ожоги рук.

Кроме того, лобовое стекло треснуло. Поэтому экипаж принял решение снизить скорость и сменить курс. В итоге судно удалось посадить в аэропорту города Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

«В самолет мог попасть внешний объект, возможно, небольшой фрагмент метеорита или даже кусок космического мусора», — сказал Мэттью Клинт.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, волосатый объект упал и разгромил ферму в Аргентине. На место происшествия прибыли полиция, спасатели и взрывотехники. Они тщательно осмотрели огромный «корабль». Он похож на цилиндр, длина которого около 1,7 метра, а диаметром примерно 1,2 метра.

