ВС РФ освободили населенные пункты Чунишино и Полтавка

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

Российские силы продолжают наступательные действия в зоне СВО.

Сводка МО из зоны СВО: что освободили ВС РФ сегодня

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Российские силы взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны страны.

Так, подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив тем самым населенный пункт Полтавка Запорожской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

