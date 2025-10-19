Ответственность за кражу экспонатов Лувра лежит на государстве: французский юрист оценил безопасность в музеях ЕС

|
Элина Битюцкая Эксклюзив 43 0

Учреждения культуры становятся все более уязвимы.

Фото, видео: Reuters/Gonzalo Fuentes; 5-tv.ru

Юрист Дюфро: безопасность музеев в Европе далека от идеала

Кража в Лувре 19 октября — дело рук профессионалов, а то, с какой легкостью злоумышленникам удалось провернуть задуманное, говорит о проблемах с безопасностью в музеях Франции. Об этом 5-tv.ru заявил юрист Ален Дюфло.

Ограбление, напоминает эксперт, произошло в зоне, где шел ремонт при отключенноц системе видеонаблюдения. Дюфло отметил, что похмитители «прекрасно знали место и выбрали подходящий момент».

По словам юриста, современная система охраны музеев, в принципе, далека от идеала.

«Системы охраны и досмотра при входе в музеи все еще не эффективны. Ежедневно приходят тысячи посетителей, и контроль остается поверхностным», — отмечает Дюфло.

Эксперт подчеркнул, что ответственность за безопасность музея не следует возлагать на директора Лувра, поскольку он действует в рамках возможностей, предоставленных государством.

«Лувр — национальный государственный музей, подчиненный Министерству культуры, поэтому ответственность лежит именно на государстве», — подчеркивает Дюфло.

Сейчас, добавляет юрист, в СМИ звучат критические замечания насчет сокращения финансирования сферы культуры, из-за чего усиливается уязвимость музеев. Дюфло предупредил, что если даже Лувр, самый охраняемый музей Франции, оказался уязвим, то ситуации с кражами могут повториться в других музеях страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что воры украли старинные драгоценности из Лувра.

