В сочинском поселке Дагомыс загорелись несколько домов и автомобиль

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Площадь пожара достигла 350 квадратных метров.

Фото, видео: Telegram/ МЧС Краснодарского края/mchs_kuban; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В сочинском поселке Дагомыс горят несколько частных домов и автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

«Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенном по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Ленинградская», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС, огнем охвачено три частных домовладения и один автомобиль. Площадь возгорания достигла 350 квадратных метров, пожар был локализован.

Известно, что тушением пожара занимаются 69 человек и 21 единица техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Оренбургской области на газовом заводе начался пожар после атаки дронов ВСУ. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет, угрозы ближайшему населенному пункту отсутствуют. По предварительным данным, частично пострадала инфраструктура завода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:03
Премьер Большого театра Лобухин получил травму во время выступления
21:34
В сочинском поселке Дагомыс загорелись несколько домов и автомобиль
21:26
«Лицо натяну на шею»: Тодоренко намерена обратиться к пластическому хирургу
21:06
До 60 следователей ищут похитивших экспонаты из Лувра воров
20:46
Кризис не за горами: состоятельные французы выводят финансовые активы из страны
20:27
«Шпионил за моей кампанией»: Трамп назвал Обаму угрозой демократии

Сейчас читают

«Думаю, он последний»: певица Валерия презентовала новый альбом «Исцелю»
«У меня сильный ангел-хранитель»: Гулькина рассказала о мистическом ДТП
Бесплатные билеты в театр и кино: как работает «Пушкинская карта» для молодежи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео