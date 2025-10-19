В Оренбургской области на газзаводе начался пожар после атаки дронов ВСУ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 40 0

Возгорание произошло в одном из цехов предприятия, пострадавших нет.

Пожар из-за атаки беспилотников в Оренбургской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пожар на газовом заводе в Оренбургской области произошел в результате атаки беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы», — отметил глава области.

По словам Солнцева, спасательные подразделения МЧС и оперативные службы региона ведут ликвидацию возгорания. На месте работают пожарные расчеты и силы РСЧС.

Известно, что пострадавших среди сотрудников предприятия нет, а угрозы ближайшему населенному пункту отсутствуют.

Кроме того, беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. По предварительным данным, частично пострадала инфраструктура газзавода.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вечером 18 октября за два часа российские системы ПВО успешно уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов, принадлежавших боевикам Вооруженных сил Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
18 окт
Силы ПВО РФ за два часа сбили 20 украинских БПЛА над регионами страны
18 окт
Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке беспилотника ВСУ
18 окт
Семейная пара погибла от атаки украинских беспилотников в Херсонской области
18 окт
Силы ПВО России за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник
18 окт
Силы ПВО уничтожили девять БПЛА в Воронежской области
18 окт
Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
17 окт
В Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона
16 окт
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми
16 окт
Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
16 окт
Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах Ростовской области
+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:45
В Госдуме предложили ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств
6:43
Роспотребнадзор начал расследование в связи с массовым отравлением в Бурятии
6:25
В Оренбургской области на газзаводе начался пожар после атаки дронов ВСУ
6:10
Готовятся к «большой войне»: Европа начала масштабные ядерные учения
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
5:45
Более сотни выходных: сколько дней будут работать россияне в 2026 году

Сейчас читают

«Держим кулачки»: Валерия и Иосиф Пригожин о попадании в лонг-лист «Грэмми»
«Живу на светлой стороне»: Марк Тишман рассказал, как поддерживает здоровье
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео