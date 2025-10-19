В Оренбургской области на газзаводе начался пожар после атаки дронов ВСУ

Пожар на газовом заводе в Оренбургской области произошел в результате атаки беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы», — отметил глава области.

По словам Солнцева, спасательные подразделения МЧС и оперативные службы региона ведут ликвидацию возгорания. На месте работают пожарные расчеты и силы РСЧС.

Известно, что пострадавших среди сотрудников предприятия нет, а угрозы ближайшему населенному пункту отсутствуют.

Кроме того, беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. По предварительным данным, частично пострадала инфраструктура газзавода.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вечером 18 октября за два часа российские системы ПВО успешно уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов, принадлежавших боевикам Вооруженных сил Украины.

