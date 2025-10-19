В Йемене хуситы задержали 20 сотрудников ООН
Среди них — 15 иностранных граждан.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Hamza Ali
Повстанцы-хуситы из военизированного движения «Ансар Аллах» задержали 20 сотрудников учреждения ООН в Сане, столице Йемена. Среди задержанных — пятеро йеменцев и 15 иностранцев. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
По информации источника, это был второй налет на здание ООН. Представитель международной организации сообщил, что официальные лица поддерживают связь с хуситами и другими сторонами для скорейшего урегулирования ситуации и прекращения задержания сотрудников ООН.
Как сообщил другой представитель организации, повстанцы конфисковали все коммуникационное оборудование на территории, в том числе телефоны, серверы и компьютеры.
Хуситы систематически проводят операции против международных организаций в контролируемых ими районах. Они уже штурмовали офисы ООН в Сане 31 августа, задержав, по данным организации, более 11 работников. Эти сотрудники подозревались в шпионаже в пользу США и Израиля, сообщило агентство AFP, ссылаясь на высокопоставленного представителя хуситов.
