В Йемене хуситы задержали 20 сотрудников ООН

Повстанцы-хуситы из военизированного движения «Ансар Аллах» задержали 20 сотрудников учреждения ООН в Сане, столице Йемена. Среди задержанных — пятеро йеменцев и 15 иностранцев. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По информации источника, это был второй налет на здание ООН. Представитель международной организации сообщил, что официальные лица поддерживают связь с хуситами и другими сторонами для скорейшего урегулирования ситуации и прекращения задержания сотрудников ООН.

Как сообщил другой представитель организации, повстанцы конфисковали все коммуникационное оборудование на территории, в том числе телефоны, серверы и компьютеры.

Хуситы систематически проводят операции против международных организаций в контролируемых ими районах. Они уже штурмовали офисы ООН в Сане 31 августа, задержав, по данным организации, более 11 работников. Эти сотрудники подозревались в шпионаже в пользу США и Израиля, сообщило агентство AFP, ссылаясь на высокопоставленного представителя хуситов.

