Тело заслуженного тренера по боксу Олега Чехова нашли в его квартире в Реутове

Известного тренера по боксу Олега Чехова нашли мертвым в его квартире в подмосковном Реутове. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, рядом с телом заслуженного тренера России нашли пистолет. Спортсмену было 85 лет.

Олег Чехов был тренером высшей категории. Карьеру в качестве наставника спортсмен начал еще в 1970-х. Вместе с подопечными Чехова привлекали в сборную СССР, России и Москвы. Также специалист тренировал сборную Анголы в 1983–1985 годах.

В общей сложности завоевали более 20 медалей и титулов чемпионатов и Спартакиад СССР. Среди подопечных Чехова — чемпион Европы и мира Александр Крупин, чемпион СССР Александр Щербаков, чемпионы России среди профи Вячеслав Аникин, Сергей Королев, Олег Колчанов, чемпионы Европы среди профи — Сергей Кобозев, Кочерян Ваге и другие.

