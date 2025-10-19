Тело заслуженного тренера по боксу Олега Чехова нашли в его квартире в Реутове

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист Эксклюзив 84 0

Ему было 85 лет.

Чем известен найденный мертвым тренер по боксу Олег Чехов

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Известного тренера по боксу Олега Чехова нашли мертвым в его квартире в подмосковном Реутове. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, рядом с телом заслуженного тренера России нашли пистолет. Спортсмену было 85 лет.

Олег Чехов был тренером высшей категории. Карьеру в качестве наставника спортсмен начал еще в 1970-х. Вместе с подопечными Чехова привлекали в сборную СССР, России и Москвы. Также специалист тренировал сборную Анголы в 1983–1985 годах.

В общей сложности завоевали более 20 медалей и титулов чемпионатов и Спартакиад СССР. Среди подопечных Чехова — чемпион Европы и мира Александр Крупин, чемпион СССР Александр Щербаков, чемпионы России среди профи Вячеслав Аникин, Сергей Королев, Олег Колчанов, чемпионы Европы среди профи — Сергей Кобозев, Кочерян Ваге и другие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
«Не только говорят, а делают»: Шойгу о масштабной программе очистки Арктики
1:02
Сийярто выступит на встречах ЕС против военной помощи Украине
0:55
Дмитриев: Украина сливает в СМИ данные о переговорах с США
0:37
Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия России
0:21
«Не согласен, что в мире уже все открыто»: Шойгу об интересе к географии
0:01
«Уважение к своей земле»: Сергей Шойгу о создании нового учебника по географии

Сейчас читают

Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах
«Думаю, он последний»: певица Валерия презентовала новый альбом «Исцелю»
«У меня сильный ангел-хранитель»: Гулькина рассказала о мистическом ДТП
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео