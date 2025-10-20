Похищенные из Лувра драгоценности могут быть проданы по частям

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Эксперты отмечают несколько вариантов по которым могут последовать грабители.

Кража драгоценностей в Лувре: последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Рикеза

Историк искусства и коллекционер Сергей Подстаницкий выразил опасения, что похищенные во время ограбления Лувра драгоценности из коллекции сокровищ французской империи могут быть уничтожены ради продажи бриллиантов. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

По его словам, преступников интересуют не столько сами изделия, сколько камни, которые отличаются своими размерами, уникальностью, редкостью и чистотой.

«Подозреваю, что изделия могут быть просто уничтожены ради этих редких и дорогих камней, которые проще продать», — поделился эксперт.

Подстаницкий предположил, что может быть и другой исход событий — грабители предложат сотрудникам музея или страховой компании выплатить им часть компенсации взамен на возврат ценностей.

«Страховым организациям это может быть выгоднее, чем выплата полной суммы компенсации за уничтожение вещи», — добавил собеседник.

По мнению президента французского аукционного дома Drouot Александра Жикелло, грабители могут разобрать старинные драгоценности на составные материалы, чтобы переплавить их и повторно продать золото. В таком случае это затруднит его отслеживание, передает LCI.

Кроме того, есть риск, что некоторые бриллианты могут быть проданы в розницу, что сделает восстановление драгоценностей крайне трудным.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 19 октября неизвестные украли старинные драгоценности из Лувра. Грабители разбили витрины и похитили драгоценности из коллекции Наполеона III и его жены.


