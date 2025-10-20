Под носом у охраны и туристов: как воры обчистили Лувр в лучших традициях кино за 4 минуты

За кражей в Лувре может стоять очень опытная иностранная команда. Об этом несколько часов назад заявил глава французской полиции. Речь идет о четко спланированном преступлении. Иначе как объяснить тот факт, что на это ограбление злоумышленникам потребовалось всего четыре минуты?

Как им удалось перехитрить, казалось бы, сложнейшую систему безопасности? О ходе расследования — наш специальный корреспондент во Франции Анастасия Рикеза.

Эти кадры сейчас обсуждают во всех французских СМИ. На видео — мужчина, одетый в форму сотрудника, вскрывает одну из витрин Лувра. Это происходит прямо на глазах у посетителей главного музея Франции.

«Он, кажется, не сильно паникует, что подтверждает эффект неожиданности. Наверное, он понял ситуацию, и затем они ушли тем же путем, которым пришли», — рассказали в эфире французского телеканала.

Из музея уходили в спешке. На месте преступления полиция обнаружила инструменты, с помощью которых совершали преступление: две «болгарки», паяльную лампу, емкость с бензином, перчатки, рацию и одеяло.

Министр иностранных дел Франции Лоран Нуньес выдвинул версию, что грабители могли быть иностранцами, но это лишь одна из гипотез.

«Если обратиться к двум довольно недавним нападениям на парижские музеи, я имею в виду музей Коньяк-Жэ, где были украдены табакерки, и музей, где были похищены самородки, в обоих случаях мы задержали по крайней мере одного участника каждого из этих ограблений, и в этих двух делах мы не рассматриваем перспективу вмешательства», — сообщила прокурор Лор Бекко.

Джастин Туркуа более 25 лет торгует украшениями в Париже. У него своя небольшая ювелирная лавка. И он недоумевает от того, как можно было допустить, чтобы за семь минут вскрыли витрину Лувра и вынесли оттуда столь ценные украшения.

«Я торговец, у меня небольшой ювелирный магазин. У меня не как в Лувре, конечно, но у меня есть своя коллекция. То есть даже если они придут, то так просто ворваться в мою лавку не смогут. Представляете, а огромные бриллианты в Лувре украли!» — возмутился Туркуа.

Лувр считается одним из самых охраняемых музеев Франции, но, по мнению экспертов, система безопасности нацелена на борьбу против вандалов и ненормальных людей, которые могут повредить картины, а не на качественно подготовленных грабителей.

«В Лувре система безопасности оснащена устаревшими системами, датчиками, на которых некоторые до десяти лет, вообще физически они устарели, а не то, что говорится, морально устарели», — объяснил ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Грабители всего за четыре минуты унесли экспонаты, ценность которых — не только материальная, но и историческая. Судя по тому, что пишет издание Le Parisien, часть украденного принадлежала семье Наполеона III.

Всего похищено девять драгоценностей, но две уже найдены, в том числе и корона императрицы Евгении. Украсть успели, а спрятать не все. И, видимо, сценарий продумали лучше, чем финал.

Вот уж действительно, герои «Одиннадцати друзей Оушена» могли бы позавидовать. Это было настоящее блиц-преступление — в святая святых Франции!

«Это профессионалы. Сегодня организованная преступность нацелена на произведения искусства, и музеи, конечно, стали мишенями. Потому что Франция, как вы знаете, — это страна с культурным наследием, страна с историческими ценностями большой значимости, и поэтому эти музеи тоже стали целью преступников», — заявила министр культуры Франции Рашида Дати.

Центр событий — галерея Аполлона. Все произошло в первые минуты после открытия. Охрана сразу побежала проверять топ-экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 каратов. Тот оказался на месте.

Дальше на грузовом лифте добрались до нужного помещения. Разбили окна, судя по всему, той самой болгаркой, которую бросили на месте. Приехали все четверо на мопедах, и, вероятно, на них же и скрылись.

«Министр культуры запустила план усиления безопасности, в том числе в Лувре. Регулярно проводятся аудиты, проверяются посетители, досмотры и обыски. В каждом зале есть охрана. Безопасность, конечно, усилена, но полностью предотвратить подобное невозможно. Здесь преступники сделали все очень быстро. Мы приложим максимум усилий, чтобы их найти», — заверил министр внутренних дел Лоран Нуньес.

Чем дальше закручивался сюжет, тем больше появлялось шокирующих деталей. Например, сломанную корону императрицы нашли буквально в сотнях метров от Лувра.

«Все произошло в той части музея, где велись ремонтные работы, и система видеонаблюдения в этом секторе была не активирована. Речь идет о крайне ценных и известных предметах, а значит, мы не увидим их на легальном рынке. Скорее всего, они окажутся у частных коллекционеров», — рассказал юрист Ален Дюфло.

Похищение драгоценностей из Лувра — последнее в череде громких ограблений французских музеев. В сентябре из Национального музея естественной истории в Париже вынесли золотые самородки на 600 тысяч евро.

В Лиможе проникли в знаменитый музей фарфора — ущерб от кражи оценили в шесть с половиной миллиона евро. И все это на фоне правительственного кризиса во Франции. Несчастье за несчастьем — что это, если не символ эпохи правления Макрона?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.