Пара из Омска пропала во время катания на сапбордах

Александра Якимчук

Погода в день их исчезновения была неблагоприятной.

Пара омичей — Ольга Симочкина и Анатолий Бойко — пропали во время катания на сапбордах. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Они вышли из дома на бульваре Архитекторов 25 мая, чтобы покататься на сапборах. Молодые люди отплыли от левого берега Иртыша. Они выбрали для активного отдыха день, когда на улице была неблагоприятная погода. С тех пор о Симочкиной и Бойко ничего не известно.

Поисками пары занимаются не только правоохранительные органы, но и волонтеры. Но ни пропавших, ни их плавсредств, ни каких-либо следов обнаружено не было.

Оба исчезнувших были не новичками в подобных заплывах. В 2025 году они преодолели по Иртышу расстояние, разделяющее село Усть-Заостровку и Старый Кировск. Кроме того, участвовали в сплавах по реке Ай на Урале. Там пара сталкивалась в том числе и с плохими погодными условиями, включая дождь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Амурской области месяц искали пропавшую женщину с пятью детьми. Отрабатывались различные версии, среди которых была и криминальная. В итоге их нашли. И женщина, и ее наследники живы и здоровы. Оказалось, что они просто переехали.

