ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре

Украинские боевики нанесли удар по территории детского сада в Энергодаре в Запорожской области. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере МАКС.

По его словам, в результате атаки повреждения получила детская площадка и новые малые архитектурные формы. Их недавно установили в рамках капитального ремонта учреждения.

При этом глава города уточнил, что детский сад только готовился к открытию, поэтому детей на территории учреждения не было в момент удара.

До этого Энергодар подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина отмечала, что город-спутник атомной станции атаковали украинские беспилотники.

Как она подчеркнула, вражеская атака носила беспрецедентный характер. В городе зафиксировали более 50 взрывов, что привело к серьезным перебоям в работе критической инфраструктуры. Жертв среди мирных жителей получилось избежать. Все профильные службы Энергодара перевели на усиленный режим работы.

Предыдущий удар по городу боевики ВСУ нанесли 23 мая. Тогда осколками повредило восемь служебных автобусов, которые использовались для перевозки сотрудников Запорожской АЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.