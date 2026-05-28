Нарышкин отметил ответственную миссию российских пограничников

Нарышкин: охрана рубежей Родины — почетная и ответственная миссия

Миссия российских пограничников по охране рубежей России является важной и ответственной. Об этом глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил в поздравительной телеграмме директору ФСБ Александру Бортникову по случаю Дня пограничника. Текст поздравления опубликован на сайте СВР.

«Охрана рубежей Родины — почетная и ответственная миссия. История знает немало примеров, когда пограничники первыми встают на пути врага, мужественно выполняя свой воинский долг и демонстрируя пример непоколебимой стойкости и истинной силы духа», — говорится в телеграмме.

Нарышкин также добавил, что в период специальной военной операции нынешнее поколение пограничников продолжает традиции предшественников, обеспечивая безопасность граждан и защищая национальные интересы, независимость и территориальную целостность страны.

В завершение Нарышкин пожелал руководству ФСБ, сотрудникам и ветеранам пограничной службы здоровья, благополучия и успехов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поздравил сотрудников пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником. Как отметил глава государства, на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны, верой и правдой служили Родине и своему народу, не щадя жизни.

