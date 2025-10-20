Остались только колонны: в Хабаровске начали снос сгоревшего музыкального театра

В Хабаровске начали снос сгоревшего в прошлом году музыкального театра

В Хабаровске спустя год после крупнейшего пожара начали сносить здание музыкального театра. Оно было полностью уничтожено огнем, и, как установили эксперты, восстановить его невозможно.

А все из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ. На скамье подсудимых — двое сотрудников строительной компании.

Труппа театра сейчас вынуждена выступать на неприспособленных площадках и гастролировать. Когда артисты смогут отметить новоселье и во сколько оценивают возведение новой сцены, узнала корреспондент Ольга Кошелева.

Восстановить здание музыкального театра невозможно, поэтому спустя год его было решено снести. Ущерб составил почти один миллиард рублей. В том пожаре сгорело почти все: фойе, зал и даже крыша. Единственное, что уцелело, — это бетонные колонны.

Свыше 980 миллионов рублей — это еще без учета стоимости костюмов, инструментов и оборудования.

«Все музыкальные инструменты, на которых играет наш оркестр, были закуплены с помощью президентской единой субсидии, федеральные денежные средства <…> на общую сумму 88 миллионов рублей», — рассказала директор театра Евгений Ремус.

В прошлом году театр выгорел дотла. Пламя уничтожило четыре тысячи квадратов. Столбы дыма видел весь город. В этот день не было ни представлений, ни репетиций, видимо, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. Хотя внутри здания то и дело взрывались баллоны с газом, что осложняло работу пожарных.

«Когда начали работать, начали взрываться баллоны. Порядка шести-семи взрывов было», — сообщал на месте ЧП спасатель.

Чтобы ликвидировать пламя, понадобилось два дня. После этого спасатели принялись разбирать завалы, а следователи — устанавливать причины произошедшего. В уголовном деле 17 томов. По основной версии, вина лежит на подрядной организации. За простой ремонт протекающей крыши ей заплатили 33 миллиона рублей, но рабочие не соблюли элементарную технику безопасности.

«Здесь находился работник, который осуществлял сварочные работы, здесь находилось хранение материала горючего. Искры падали на сам утеплитель. Здесь произошел уже пожар, который перекинулся на само здание», — показал на снимках с места ЧП заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Хабаровскому краю Павел Бабак.

Оказалось, что на объекте работали мигранты, без документов и права пребывания в России. Когда их задержали, следователям в буквальном смысле пришлось искать с ними общий язык.

«Было понятно, что данные лица плохо владеют русским языком, в связи с чем им потребовался переводчик, который был привлечен для производства следственных действий», — пояснил Бабак.

Вместе с работниками задержали гендиректора строительной фирмы Миргази Мансурова, но до суда он не дожил — скончался во время следствия. В итоге на скамье подсудимых сейчас оказалось только два человека — мигрант-рабочий, который устроил пожар, и начальник участка. В том, что случилось, своей вины он не видит.

«Я работал в плане помощи. Я не был там устроен в этой организации. Меня попросили помочь, и все. Я пришел, я с ними договора не заключал. Они ко мне вообще никакого… Он как любому строителю дает перфоратор. Вот так же мне просто дали, сказали, вот эти люди будут работать. Все», — утверждал начальник участка Андрей Ивандиков.

Вряд ли такие оправдания устроят актеров и зрителей, которые потеряли любимую сцену. Краевой театр был сердцем культурной жизни Хабаровска.

«Классические пьесы, яркие мюзиклы, захватывающие музыкальные комедии. Спектакли для детей и экспериментальные проекты», — звучал в рекламном ролике театра.

Пока идут работы по сносу театра, труппа не сидит без дела — ездит по родному региону с концертами. В Минкультуры Хабаровского края уже подготовили документы для разработки плана по строительству нового здания. Оно будет больше и просторнее. Деньги выделят из федерального бюджета.

