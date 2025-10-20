«Деревянная»: Ольга Серябкина отпраздновала пятую годовщину свадьбы в Париже
Певица поделилась романтичными кадрами, сделанными на фоне Эйфелевой башни.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ольга Серябкина отпраздновала пятую годовщину свадьбы в Париже
Певица Ольга Серябкина и ее супруг Георгий Начкебия отметили пятую годовщину свадьбы в Париже. Артистка опубликовала в соцсетях серию трогательных снимков, на которых запечатлена с мужем во время прогулки по французской столице.
«От до до си бесконечно люблю. С деревянной свадьбой нас, любимый», — подписала певица снимок.
Ольга Серябкина и ее супруг Георгий Начкебия.
На фото пара позирует на фоне Эйфелевой башни, нежно целуясь и обнимаясь. Для прогулки по Парижу Серябкина выбрала элегантную белую шубу и солнцезащитные очки, а Начкебия — классическое пальто.
История любви Ольги и Георгия началась около десяти лет назад. Сначала их связывала дружба, которая со временем переросла в романтические отношения. В 2020 году они поженились, а год спустя у пары родился сын Лука.
Ранее Ольга Серябкина признавалась, что их история — пример того, как настоящие чувства могут появиться после долгих лет дружбы. Долгое время певица предпочитала не раскрывать подробности личной жизни, чем подогревала интерес поклонников.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
93%
Нашли ошибку?