«Деревянная»: Ольга Серябкина отпраздновала пятую годовщину свадьбы в Париже

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 10 0

Певица поделилась романтичными кадрами, сделанными на фоне Эйфелевой башни.

Где Серябкина отпраздновала пятую годовщину свадьбы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ольга Серябкина отпраздновала пятую годовщину свадьбы в Париже

Певица Ольга Серябкина и ее супруг Георгий Начкебия отметили пятую годовщину свадьбы в Париже. Артистка опубликовала в соцсетях серию трогательных снимков, на которых запечатлена с мужем во время прогулки по французской столице.

«От до до си бесконечно люблю. С деревянной свадьбой нас, любимый», — подписала певица снимок.

текстОльга Серябкина и ее супруг Георгий Начкебия. Instagram*/seryabkina

На фото пара позирует на фоне Эйфелевой башни, нежно целуясь и обнимаясь. Для прогулки по Парижу Серябкина выбрала элегантную белую шубу и солнцезащитные очки, а Начкебия — классическое пальто.

История любви Ольги и Георгия началась около десяти лет назад. Сначала их связывала дружба, которая со временем переросла в романтические отношения. В 2020 году они поженились, а год спустя у пары родился сын Лука.

Ранее Ольга Серябкина признавалась, что их история — пример того, как настоящие чувства могут появиться после долгих лет дружбы. Долгое время певица предпочитала не раскрывать подробности личной жизни, чем подогревала интерес поклонников.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Две трети немцев считают, что украинским беженцам не нужно платить пособия
6:00
Танки Т-72Б3М уничтожили опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
5:40
«Деревянная»: Ольга Серябкина отпраздновала пятую годовщину свадьбы в Париже
5:20
Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов
5:15
«Работали профессионалы»: владелец галереи в Париже об ограблении Лувра

Сейчас читают

«Всего 4 минуты»: министр культуры Франции рассказала о деталях похищения экспонатов Лувра
Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео