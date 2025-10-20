Число заболевших кишечной инфекцией в Бурятии выросло до 89 человек

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Больше половины зараженных — дети.

Сколько зараженных кишечной инфекцией в Бурятии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число заболевших кишечной инфекцией и сальмонеллезом в Бурятии возросло до 89 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

По ее словам, зафиксировано 89 случаев заражения, причем больше половины из них — дети, 49 человек. Госпитализация понадобилась 55 пострадавшим, в том числе и 34 несовершеннолетним. Все они находятся в Республиканской инфекционной больнице.

«Состояние всех пострадавших стабильное. Один человек находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, с положительной динамикой», — отметила Лудупова.

Она подчеркнула, что все медицинские службы работают в усиленном режиме. Кроме того, продолжаются лабораторные исследования, а ситуация находится на контроле.

О групповой вспышке кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно 19 октября. Согласно полученным данным, все заболевшие употребляли продукцию местного предприятия ООО «Восток». Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, чтобы установить причину и источник заражения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в нескольких регионах РФ наблюдаются вспышки ветрянки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:18
День ленивца: история и традиции праздника, как отметить
9:15
Древнегреческие пластины с любовным заговором и проклятиями нашли в России
9:00
Покойный Высоцкий звал его во сне: тайна смерти Олега Даля в 39 лет
8:48
Еще упадет? Сколько будет стоить доллар до конца 2025 года
8:42
Протокол обновлен: что не следует делать при контакте с инопланетянами
8:37
«Следов нет»: волонтер рассказал о странностях в ходе поисков Усольцевых

Сейчас читают

«Стал жертвой рилсов»: Иосиф Пригожин — о семейных видео с Валерией
Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео