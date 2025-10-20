Число заболевших кишечной инфекцией в Бурятии выросло до 89 человек
Больше половины зараженных — дети.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Число заболевших кишечной инфекцией и сальмонеллезом в Бурятии возросло до 89 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
По ее словам, зафиксировано 89 случаев заражения, причем больше половины из них — дети, 49 человек. Госпитализация понадобилась 55 пострадавшим, в том числе и 34 несовершеннолетним. Все они находятся в Республиканской инфекционной больнице.
«Состояние всех пострадавших стабильное. Один человек находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, с положительной динамикой», — отметила Лудупова.
Она подчеркнула, что все медицинские службы работают в усиленном режиме. Кроме того, продолжаются лабораторные исследования, а ситуация находится на контроле.
О групповой вспышке кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно 19 октября. Согласно полученным данным, все заболевшие употребляли продукцию местного предприятия ООО «Восток». Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, чтобы установить причину и источник заражения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в нескольких регионах РФ наблюдаются вспышки ветрянки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?