Число заболевших кишечной инфекцией в Бурятии выросло до 89 человек

Число заболевших кишечной инфекцией и сальмонеллезом в Бурятии возросло до 89 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

По ее словам, зафиксировано 89 случаев заражения, причем больше половины из них — дети, 49 человек. Госпитализация понадобилась 55 пострадавшим, в том числе и 34 несовершеннолетним. Все они находятся в Республиканской инфекционной больнице.

«Состояние всех пострадавших стабильное. Один человек находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, с положительной динамикой», — отметила Лудупова.

Она подчеркнула, что все медицинские службы работают в усиленном режиме. Кроме того, продолжаются лабораторные исследования, а ситуация находится на контроле.

О групповой вспышке кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно 19 октября. Согласно полученным данным, все заболевшие употребляли продукцию местного предприятия ООО «Восток». Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, чтобы установить причину и источник заражения.

