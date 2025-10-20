Новый рекорд: москвич потерял 450 миллионов рублей из-за кибермошенников

МВД: москвич потерял рекордные 450 миллионов рублей из-за кибермошенников

Житель Москвы лишился 450 миллионов рублей в результате кибермошенничества, что стало самым крупным ущербом от подобных преступлений, зафиксированным весной этого года. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий столичного ГУ МВД России Антон Кононенко в беседе с «Интерфакс».

По его словам, в последние годы средний размер ущерба от кибермошенничества значительно вырос. Если раньше полиция чаще сталкивалась со случаями на суммы 15–50 тысяч рублей, то сейчас около 80% расследуемых дел относятся к категории «тяжких» и «особо тяжких» — от 250 тысяч рублей.

Кононенко также отметил, что значительная часть подобных преступлений совершается за пределами России. По данным МВД, особенно активны call-центры, расположенные в Днепропетровской и Одесской областях Украины.

Ранее в МВД сообщали, что участились случаи обмана россиян через объявления на фальшивых сетевых ресурсах. Мошенники выманивают персональные данные и доступ к аккаунтам на «Госуслугах», размещая ссылки якобы для получения компенсаций и социальных выплат.

Кроме того, злоумышленники нередко действуют под видом работодателей, предлагая фиктивные стажировки и требуя копии паспортов и банковские данные.

