Шествие зомби прошло в Чили

Массовое шествие зомби прошло в столице Чили в преддверии праздника Хэллоуин. Тысячи людей в образах разных персонажей и даже магических существ вышли на улицы города.

В целом, праздник стал местом соприкосновения разных сюжетов и даже мифологий — например, пираты Карибского моря подружились с египетскими фараонами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.