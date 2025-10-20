Шествие зомби прошло в Чили

Тысячи людей в образах разных персонажей и даже магических существ вышли на улицы города.

Массовое шествие зомби прошло в столице Чили в преддверии праздника Хэллоуин. Тысячи людей в образах разных персонажей и даже магических существ вышли на улицы города.

В целом, праздник стал местом соприкосновения разных сюжетов и даже мифологий — например, пираты Карибского моря подружились с египетскими фараонами.

