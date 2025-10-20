Арестован посредник в мошеннической схеме против дочери Михаила Турецкого

Элина Битюцкая
Он помог обмануть 20-летнюю Эммануэль Турецкую.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

Арестован посредник в мошеннической схеме против дочери Михаила Турецкого

Посредника, участвовавшего в мошенничестве против дочери артиста Михаила Турецкого, задержали. Об этом сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Двадцатилетняя Эммануэль стала жертвой обмана. На протяжении двух дней она получала звонки от людей, представлявшихся сотрудниками государственных органов. Звонившие утверждали, что девушке грозит уголовное преследование за якобы финансирование террористической деятельности.

«Чтобы избежать обыска в квартире, аферисты потребовали задекларировать все семейные сбережения и передать их через доставку такси», — заявляет Ирина Волк.

Напуганная девушка согласилась и передала первому водителю около полутора миллиона рублей, а второму — 15 тысяч долларов США. Общий ущерб от мошеннической схемы составил более два с половиной миллиона рублей.

По данным правоохранительных органов, арестованный посредник забрал наличные и передал их неизвестному лицу на Магаданской улице. В настоящее время он находится под арестом. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Бурятии задержана заведующая цехом пищевой продукции, отравившей 89 человек.

