Матрас с экскрементами: семеро детей годами жили в антисанитарии

Диана Кулманакова
У их отца не хватало сил и на уборку.

Семеро детей годы жили в антисанитарии в Манчестере

Фото: 5-tv.ru

Mirror: семеро детей годы жили с грязными матрасами и без отопления

Семь детей жили в ужасных условиях в доме в Манчестере: полы и матрасы были покрыты экскрементами, у них не было еды, воды и отопления. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на расследование социальных служб.

Социальные работники в первый свой визит отмечали «неприемлемые» условия проживания. Во время повторной проверки они обнаружили еще более ужасные условия: миски с засохшей рвотой и мочой; собаки, поедающие использованные подгузники; сломанные сантехнические приборы; отключенное отопление и свет. Ванна и душ не работали, слив в туалете функционировал частично.

Проверка показала, что дети часто приходили в школу голодными и уставшими. Зубы у них были в плохом состоянии. Их одежда была грязной и неподходящей сезону. Учителя отмечали, что дети часто опаздывали, были грязными и неприятно пахли.

Социальные службы знали о семье около десяти лет. С 2014 по 2023 год братья и сестры пять раз попадали в поле зрения службы «Команда вокруг ребенка», дважды — по категории «пренебрежение родительскими обязанностями». Причины наблюдения соцработников заключались в плохом присмотре, домашнем насилии, эмоциональном неблагополучии.

Мать детей призналась, что страдает от психического расстройства и не может справиться с грязью в доме. Отец сообщил, что у него не хватало сил на уборку и не было желания поддерживать порядок.

На данный момент о дальнейшей судьбе детей станет известно после совещания по вопросам их защиты.

