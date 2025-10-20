Григорий Лепс выступил во Владивостоке и возмутил публику своим поведением

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

При этом концертная площадка жалоб от зрителей не получала.

Как Григорий Лепс возмутил публику

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Концертная площадка «Фетисов Арена» во Владивостоке не получила жалоб от зрителей выступления Григория Лепса и не фиксировала обращений с просьбой о возврате денег. Об этом сообщили РИА Новости.

«Жалоб не поступало, обращений (о возврате денег — Прим. ред.) тоже», — уточнил собеседник агентства.

Тем не менее, среди зрителей нашлись те, кто остался разочарован поведением артиста. Реакция публики была неоднозначной, зрители разделились на два лагеря.

«Я не считаю это чем-то негативным, так как для артиста такая манера поведения обыденная, на многих концертах он себя так ведет», — рассказала собеседница РИА Новости.

Другой источник отметил, что артист курил на сцене и ругался матом. Подобное поведение, впрочем, не у всех вызвало возмущение. Несколько поклонников уточнили, что певец не был пьян, а лишь изображал нетрезвость «для шоу», при этом выступление длилось 2,5 часа, а звук оставался отличным.

Несмотря на высокую стоимость билетов — до 20 тысяч рублей — некоторые фанаты покинули зал до конца концерта, отметив, что артист исполнил лишь часть обещанной программы и между песнями допускал нецензурные высказывания.

