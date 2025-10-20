Виновник найден: в доме Шумахера изнасиловали его медсестру

В доме Шумахера изнасиловали его медсестру

Швейцарская прокуратура предъявила обвинения австралийскому автогонщику, которого подозревают в изнасиловании 30-летней медсестры, ухаживающей за Михаэлем Шумахером. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным следствия, обвиняемый, близкий друг сына Михаэля, Мика Шумахера, дважды совершил сексуальное насилие над медсестрой, пока она была без сознания. Женщина входила в медицинскую бригаду, которая оказывала помощь знаменитому чемпиону Формулы-1.

Следователи установили, что вечером после коктейльной вечеринки пути обвиняемого и медсестры пересеклись в бильярдной. После того, как женщина почувствовала себя плохо и не смогла устоять на ногах, подозреваемый отнес ее в комнату для персонала и уложил в постель. Позже он вернулся и совершил насилие.

Хотя обвиняемый изначально сотрудничал с правоохранительными органами и приезжал для допросов в Швейцарию, в последние месяцы он перестал выходить на связь. В материалах следствия семья Шумахеров не упоминается и участия в конфликте не принимала.

