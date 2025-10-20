Поворачиваться спиной было опасно: мужчина вступил в схватку с двумя медведями в Японии

Он встретил животных во время пробежки в лесу.

Как выжить при встрече с медведем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Турист из Новой Зеландии вступил в схватку с двумя медведями в Японии

Спортсмен Билли Халлоран из Новой Зеландии прилетел в Японию, чтобы принять участие в марафоне. Во время одной из тренировок он отправился на пробежку по лесу и внезапно столкнулся с двумя медведями. Об этом сообщает CNN.

Мужчина заметил животных, когда они смотрели на него из кустов. Он стал медленно отходить назад, однако один из хищников неожиданно бросился в атаку.

«Он был примерно моего размера, он был взрослым, он весил не менее 60 или 70 килограммов», — подчеркнул Халлоран.

По словам новозеландца, он понимал, что поворачиваться спиной к зверям опасно, и попытался защитить лицо рукой. Первый медведь вцепился ему в руку и повалил мужчину на землю, а второй ранил ногу.

Несмотря на сильную боль и страх, Халлоран не растерялся и вступил в борьбу с хищниками. Через некоторое время животные оставили мужчину и скрылись в лесу.

Раненый спортсмен сумел пройти около километра до места, где его ждала супруга. Сейчас он находится в больнице. Врачи уже провели три операции, включая трансплантацию тазобедренного сустава. После завершения лечения Билли Халлоран намерен вернуться к тренировкам и снова заняться бегом.

