Намекают на свадьбу? Пересильд и Дмитриенко вышли в свет в образах жениха и невесты

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Артистка с улыбкой на лице слухи отрицает.

Актриса Пересильд и певец Дмитриенко вышли в свет в свадебных образах

Актриса Анна Пересильд и ее молодой человек певец Иван Дмитриенко появились на премьере фильма «Алиса в стране чудес» в белоснежных образах — словно жених и невеста. Однако слухи о скорой свадьбе девушка в беседе с 5-tv.ru всячески отрицала.

«Реально не понимаю, почему у вас такие мысли? Это просто белое платье. Белое платье — это про чистоту, про эстетику. А этот капюшон — не фата. Это про таинственность. Это капюшон», — объяснила Пересильд.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Дмитриенко и Пересильд подтвердили свой роман откровенным видео. Актриса выложила в сеть кадры с их совместным поцелуем.

Слухи о романе Пересильд и исполнителя хита «Шелк» появились еще после выхода клипа на песню «Цветаева». В видеоролике они сыграли влюбленных, и, по словам очевидцев, после съемок начали проводить вместе все больше времени. Однажды журналистам удалось заснять их поцелуй на улице, но тогда пара предпочла не комментировать происходящее.

