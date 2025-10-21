«Это про меня»: Киркоров назвал себя Железным Дровосеком из сказочной страны
Король эстрады посетил премьеру нового фильма-мюзикла.
Филипп Киркоров назвал себя Железным Дровосеком из сказочной страны
Народный артист России Филипп Киркоров считает, что уже давно живет в сказочном мире. Такое заявление он сделал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время пресс-подхода на премьере фильма «Алиса в стране чудес».
«А я уже в этой стране. Во всяком случае, по дресс-коду. А живу в этой сказке уже давно. В этой сказке и „Волшебник изумрудного города“. Это все про меня», — поделился певец с журналистом.
Король эстрады назвал свой идеальный образ в сказочном мире. Сначала певец назвал себя Великим Гудвином из «Волшебника изумрудного города», потом поправил — сказал, что Железный Дровосек ему подходит больше.
«Я — Великий Гудвин», — сначала заявил Киркоров.
«Или Железный Дровосек — вот это прям про меня», — добавил потом звезда отечественного шоубиза.
Выход «Алиса в стране чудес» на большие экраны запланирован на 23 октября 2025 года. В новом фильме-мюзикле снялись Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие.
Как ранее рассказал 5-tv.ru, Филипп Киркоров признался, что устал от гастролей. Певец отметил, что побывал почти во всех уголках страны и в последнее время стал отказываться от дальних поездок. По мнению некоторых журналистов и коллег певца, это может быть связано с ожогом, полученным артистом на концерте весной, — травма требует длительного восстановления.
