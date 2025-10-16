У Филиппа Киркорова пытаются отсудить частный берег на Москве-реке

Бизнесмен Рысков хочет отсудить частный берег на Москве-реке у Филиппа Киркоров

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов подал иск против народного артиста РФ Филлипа Киркорова. Он намерен лишить певца участка земли на береговой линии Москвы-реки. Через суд он планирует аннулировать сделку по приобретению этого участка площадью десять тысяч квадратных метров. И дело, конечно, не в зависти к большим возможностям состоятельного исполнителя, а в лишениях, которым из-за него, по мнению Рыськова, подвергаются россияне.

Предприниматель считает, что береговые полосы, являющиеся национальным достоянием, не должны переходить в частные руки, ими имеют право пользоваться для отдыха и оздоровления все граждане страны. Любой живущий неподалеку человек, уверен истец, может прийти к реке и подышать свежим воздухом, а Киркоров и другие скупщики ценной земли этому препятствуют.

Участок в Московской области, из-за которого Рыськов обратился в суд. Фото: nspd.gov.ru

Речь идет о береге Москвы-реки в районе деревни Раздоры Одинцовского района Московской области, территория Береста. Согласно заключению кадастрового инженера, полученному Рыськовым, участок раздора огорожен забором, на определенных участках береговая линия недоступна, так как является частной собственностью, хотя построена она была для общего пользования. Кроме того, в документе содержится заявление о самовольном захвате части береговой полосы.

Кадастровая стоимость купленной Киркоровым земли составляет 140,7 миллиона рублей. А вместе с береговой линией его площадь фактически доходит до 11,4 тысячи квадратных метра, хотя по документам равна десяти. По данным прессы, участок певец приобрел больше десяти лет назад, взяв кредит, который все еще выплачивает. Артист обустроил свою собственность — установил теннисный корт, качели, построил домики и забор. Если Рыськов добьется своего, и землю признают собственностью государства, природоохранной зоной, ему придется разбираться с продавцом.

И это не единственная судебная тяжба, в которую оказался втянут Филипп Киркоров в последнее время. В сентябре в Таганский районный суд Москвы поступил иск на его имя от акционерного общества (АО) «Социум Трейд». Его представители заявили, что в 2020 году певец получил займ в Московском кредитном банке, который так и не погасил.

Также 5-tv.ru сообщал, что на Киркорова подал в суд охранник «Крокус Сити Холла» — он требует компенсации морального вреда, ссылаясь на причинение вреда здоровью.

