«Никогда такого не было»: подробности инцидента с Пенкиным в Новосибирске

350 тысяч рублей за сутки в новосибирском отеле заплатил певец Сергей Пенкин. Причину таких огромных трат артист сообщил сам, разместив в сети фотографию, лучшая подпись под которой — это «Чудо в перьях». Неизвестно, насколько бурной была ночь в номере у Пенкина, но за время сна он умудрился в клочья разорвать пуховый матрас. Корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров выяснил, как же все произошло.

«Проснулся весь в перьях в отеле Новосибирска», — такой необычный пост сегодня в соцсети выложил артист Сергей Пенкин.

Как рассказывает певец, он «так крепко уснул, что незаметно для себя порвал дорогой матрас». Но на этом неприятности не закончились. За причиненный ущерб исполнителю пришлось выплатить отелю 350 тысяч рублей.

«За проживание в гостинице Сергея Пенкина и его многочисленного коллектива оплачивает принимающая сторона — организаторы концерта, а не артист. Артист оплатил ущерб, который ему посчитал отель», — объяснил концертный директор певца Вадим Колчков.

А это не только стоимость порванного матраса, но и услуги горничной, которая убирала номер. Комментировать эту ситуацию в отеле отказались и заявили, что не знают, был ли вообще у них звездный гость накануне.

«К сожалению, подсказать не могу, проживал ли он у нас или нет. Мы не можем разглашать информацию, вообще никакую, я даже не могу подсказать, проживал ли у нас такой человек», — заявила сотрудница отеля.

Мы выяснили, что в отеле, где проживал Сергей Пенкин, закупаются матрасы немецкой фирмы Meuhldorfer. Представитель компании заявила, что за 20 лет сотрудничества магазина с отелями такой случай произошел впервые.

«Оболочка там — стопроцентный хлопок, это египетский хлопок, мако-сатин, и порвать вот так вот с легкостью достаточно сложно. Никогда таких случаев, чтобы вот порвать перину… Это надо было постараться, поэтому только если ножом или специально вскрывать», — заверила представитель компании.

Для того чтобы лично убедиться в качестве перины, мы сами посетили шоу-рум немецкой компании. Для обычных покупателей цены варьируются от 90 до 120 тысяч рублей. Для отелей — дороже. И далеко не каждая гостиница может себе такое позволить.

Для обычных покупателей тоже есть возможность купить эти одеяла. Опять же, как отметила консультант, все одеяла крепкие, износостойкие. Производятся вручную в Германии.

За что же в итоге пришлось заплатить Сергею Пенкину 350 тысяч рублей, выяснят правоохранители. Продюсер артиста отметил, что на все поставленные вопросы будут отвечать юристы.

