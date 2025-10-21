В Санкт-Петербурге эвакуируют жителей дома из-за просевшего грунта
Фундамент здания продолжает усаживаться, людей временно разместили в школе.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Санкт-Петербурге продолжается просадка грунта под жилым домом, площадь поражения увеличивается, стабилизировать ситуацию пока не удалось. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Жителей дома на улице Харченко решили временно эвакуировать для обеспечения их безопасности. Людям предложили провести ночь в пункте временного размещения, организованном в ближайшей школе №104. Некоторые согласились, экстренные службы помогают доставить их на место.
На месте происшествия продолжают дежурить сотрудники экстренных служб, чтобы контролировать ситуацию и предотвращать возможные последствия для людей и инфраструктуры.
Известно, что под местом просадки проходят канализационные сети. Специалисты городского «Водоканала» выяснили, что область поражения продолжает расширяться. К оценке и ликвидации последствий происшествия привлечены семь бригад и семь единиц спецтехники предприятия.
На месте происшествия дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, которые перекрыли движение транспорта на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта, чтобы обеспечить безопасность жителей и рабочих.
