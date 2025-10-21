В Санкт-Петербурге эвакуируют жителей дома из-за просевшего грунта

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 33 0

Фундамент здания продолжает усаживаться, людей временно разместили в школе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге продолжается просадка грунта под жилым домом, площадь поражения увеличивается, стабилизировать ситуацию пока не удалось. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Жителей дома на улице Харченко решили временно эвакуировать для обеспечения их безопасности. Людям предложили провести ночь в пункте временного размещения, организованном в ближайшей школе №104. Некоторые согласились, экстренные службы помогают доставить их на место.

На месте происшествия продолжают дежурить сотрудники экстренных служб, чтобы контролировать ситуацию и предотвращать возможные последствия для людей и инфраструктуры.

Известно, что под местом просадки проходят канализационные сети. Специалисты городского «Водоканала» выяснили, что область поражения продолжает расширяться. К оценке и ликвидации последствий происшествия привлечены семь бригад и семь единиц спецтехники предприятия.

На месте происшествия дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, которые перекрыли движение транспорта на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта, чтобы обеспечить безопасность жителей и рабочих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:50
ЕС подготовил 19-й пакет антироссийских санкций
3:39
Трибунал IВSF признал незаконным отстранение российских бобслеистов
3:28
Белый дом начали частично сносить ради зала приемов Трампа
3:10
В Москве начали ставить новогодние елки за 72 дня Нового года
2:58
В Санкт-Петербурге эвакуируют жителей дома из-за просевшего грунта
2:39
Звездопад Ориониды в ночь на 21 октября будет виден из любой точки на Земле

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Боня подала в суд на невесту Лепса из-за обвинений в проституции
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео