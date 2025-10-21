«Нас распадают уже 30 лет»: Кирилл Андреев ответил на слухи об «Иванушках»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 30 0

Популярность группе принес клип на легендарную песню «Тучи».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Певец Кирилл Андреев из «Иванушек International» опроверг слухи о распаде группы

Певец Кирилл Андреев опроверг слухи о распаде группы «Иванушки International», заявив, что участники с ними живут уже 30 лет. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту 5-tv.ru на недавнем дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

«Нас распадают уже 30 лет», — коротко ответил солист.

Он добавил, что такие слухи пошли в народ сразу же, как их группа появилась на сцене и в целом шоу-бизнесе.

Одну из самых любимых российских групп «Иванушки International» основал в 1995 году композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Ребята прославились не сразу: в 1996 году их клипы крутили по ТВ, но аудитория на них не реагировала.

Однако популярность группе принес клип на легендарную песню «Тучи». Их хитами также стали песни «Тополиный пух», «Колечко» и «Билетик в кино».

Как ранее рассказал 5-tv.ru, солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко раскрыл подробности райдера.

