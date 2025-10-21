Боевики ВСУ отбили мужчину от мобилизации сотрудниками ТЦК

Эфирная новость 40 0

Сотрудники украинских военкоматов нарвались на сопротивление, откуда не ждали.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Понимая, что судьба украинских штурмовиков на передовой будет недолгой, даже сами боевики ВСУ противятся насильственной мобилизации гражданских.

На кадрах, предположительно, находящиеся в отпуске всушники отбили мужчину от вооруженного патруля ТЦК.

«Спрячь ствол! Из-за таких, как ты, пацаны дохнут!» — кричал боевик ВСУ сотруднику украинского военкомата.

Пропагандистам киевского режима все сложнее создавать позитивную картинку. Чтобы не рассказывать о проблемах на линии соприкосновения и о потере населенных пунктов, они вынуждены сами придумывать хорошие новости. Но результат противоположен. Вот, например, один из украинских телеканалов обрадовал зрителей, что периодический блэкаут в городах — это уникальный шанс полюбоваться шикарным видом падающих звезд.

Особой издевкой звучит рекомендация покупать в этой ситуации не генераторы, а телескопы. Похоже, других советов украинские пропагандисты придумать просто не смогли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Я за все благодарен Богу»: 80 лет Никите Михалкову — путь от неудач в школе до мировой славы
7:00
«Это про меня»: Киркоров назвал себя Железным Дровосеком из сказочной страны
6:45
«Нас распадают уже 30 лет»: Кирилл Андреев ответил на слухи об «Иванушках»
6:30
Люди будущего: каким будет человек в эпоху искусственного интеллекта
6:22
Распилят и продадут: шансы вернуть украденные из Лувра реликвии стремятся к нулю
6:05
Сначала была небольшая яма: почему в Петербурге эвакуировали жителей многоэтажки

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Намекают на свадьбу? Пересильд и Дмитриенко вышли в свет в образах жениха и невесты
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео