«Чего-то не хватает»: врач объяснила причины тяги к сладкому и соленому

Регина Садикова: тяга к сладкому и соленому говорит о дефиците магния или хрома

Тяга к определенным продуктам может указывать на нехватку нутриентов или проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на доцента кафедры госпитальной терапии БГМУ, врача-терапевта Регину Садикову.

По словам специалиста, кишечные бактерии влияют на вкусовые предпочтения человека через рецепторы и нервные сигналы. Таким образом, организм может «подсказывать» о нехватке тех или иных витаминов и минералов.

«Если человек часто жаждет сладкого, это может свидетельствовать о дефиците магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе центров удовольствия мозга. Тяга к соленым продуктам — результат стрессов, истощения функций надпочечников или потери натрия при физической активности», — отметила Садикова.

Чтобы снизить влечение к определенной пище, врач рекомендует придерживаться полноценного рациона, включающего продукты с высоким содержанием клетчатки. Она служит питательной средой для полезных бактерий и способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот, улучшающих работу кишечника.

Кроме того, специалист советует включать в питание пробиотики и пребиотики. Пробиотики — это живые бактерии (лакто- и бифидобактерии), способствующие восстановлению микрофлоры кишечника. Пребиотики — это питательные соединения из пищи, необходимые микроорганизмам для нормального функционирования и размножения.

