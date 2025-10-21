В Германии неизвестные осквернили более 40 могил на исламском кладбище

Неизвестные злоумышленники повредили более 40 могил на исламском кладбище в немецком городе Эссен. Об этом сообщило Der Spiegel со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, на кладбище были опрокинуты надгробия, уничтожены таблички и фонари, а также вырваны растения. На могилах обнаружены следы ног. Пока у следствия нет данных о возможных подозреваемых.

Комиссия по исламу и мечетям Эссена, представляющая 22 исламские общины, выразила возмущение произошедшим и призвала усилить охрану кладбища в ночное время.

Инцидент вызвал широкий резонанс на фоне участившихся актов вандализма против мусульманских мест захоронения в Европе. В апреле этого года Daily Mail сообщало, что полиция Великобритании расследует разрушение не менее 85 мусульманских могил в Уотфорде, многие из которых принадлежали детям.

По данным Министерства внутренних дел Германии, только в 2024 году в стране зарегистрировано свыше 1,5 тысячи преступлений, мотивированных религиозной нетерпимостью — почти вдвое больше, чем три года назад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.